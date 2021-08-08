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"Я могла не вернуться к жизни": Светличная о своем обращении к врачу

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    08.08.2021, 17:38
Текст:   Козьма Лоханкин

Светлана Светличная опровергла появившиеся сегодня сообщения о своей госпитализации: в врачу ей пришлось обратиться ранее.

Это было связано с инцидентом, произошедшим ещё год назад, когда 81-летняя актриса сильно ударилась головой возле своего дома. По её словам, в результате того происшествия она чудом осталась жива. "Я могла не вернуться к жизни", - говорит она, но "спас Господь".

Однако теперь заслуженная артистка РСФСР нашла медиков, которые помогут с восстановлением, передаёт РЕН ТВ.

В ноябре прошлого года звезда "Бриллиантовой руки" была госпитализирована с инсультом, в результате которого, по её словам, "стала калекой". В апреле Светличную снова госпитализировали с подозрением на инсульт.

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