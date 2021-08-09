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09.08.2021 20:27
Рубрика: Легковые авто

BMW повысила цены на все автомобили в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Компания BMW объявила о повышении цен на автомобили в России. Как говорится в пресс-релизе баварской марки, изменение стоимости затронет машины, произведенные с 1 сентября 2021 года. В среднем повышение розничных цен составит 1,8%.

Фото: www.twitter.com/staticb1tch
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Почему компания пошла на такой шаг, не сообщается. До этого BMW поднимала цены на автомобили в июле.

Ранее "РГ" рассказывала, что в прошлом месяце 20 автопроизводителей переписали прайс-листы на свои модели. Например, неожиданно самый резкий рост цен зафиксирован на автомобилями УАЗ - эти машины подорожали почти на 3%.

Дилеры предупреждают, что в третьем квартале 2021 года цены на легковые автомобили вырастут в среднем на один-пять процентов. Причина этого - инфляция, колебания курса валют и смена модельного года в зависимости от марки. Ну и нехватка полупроводниковых чипов.

#BMW