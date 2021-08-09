СК провел обыски после отравления 91 ребенка в поезде Мурманск - Адлер

Специальная следственно-оперативная группа, созданная Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК, начала масштабную работу по поиску причин отравления детей в поезде Мурманск - Адлер 6 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас проходят обыски у поставщиков продукции и допрос ответственных за поставку питания организаций.

- Произведен осмотр вагона-ресторана, отобраны пробы суточного рациона детей, смывов поверхностей вагонов и вагона-ресторана, по которым назначены экспертизы, изъяты товарные накладные, бракеражные журналы, получен биологический материал поездной бригады, допрошены сотрудники организаций, поставлявших продукты питания и напитки, работники пункта формирования, сопровождающие лица, начальник поезда, директор, официанты и повар вагона-ресторана, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Обыски прошли у нескольких компаний, которые поставляли еду и напитки в пассажирский поезд. Представителей самих детей также нашли и опросили. Комплекс следственных действий проходит в Мурманске, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодарском крае.

Как ранее сообщала "РГ", 7 августа на Кубани с признаками кишечной инфекции госпитализированы 20 детей, а еще 15 продолжили поездку после медосмотра. Однако, уже в субботу число несовершеннолетних в больницах края с поезда Мурманск - Адлер выросло до 91. После этого следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".