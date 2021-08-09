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09.08.2021 12:11
Рубрика: Легковые авто

Renault тестирует на юге России новую модель

Текст: Валерий Карташов
Фото: Сергей Цицилин Фото: Сергей Цицилин
Фото: Сергей Цицилин

Французская марка Renault активно тестирует в Тольятти Logan и Sandero третьего поколения.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Lada Vesta SW Cross с пробегом 12 тысяч км: "масложор" и "капиталка"

В распоряжении "Российской газеты" появились фотографии загадочного прототипа Logan в плотном камуфляже, который был замечен в Кисловодске. Снимками поделился с нами пользователь соцсети "ВКонтакте" Сергей Цицилин.

Судя по фото, машина обладает высоким дорожным просветом. Через маскировочную плёнку также проступает передний бампер в стиле Cross-версии и крупные накладки сбоку.

Выходит, что Renault вывела на дорожные испытания новый Logan в модификации Stepway. Актуальный Logan Stepway отличает увеличенный до 195 мм клиренс, защитный обвес из неокрашенного пластика, 16-дюймовые диски, особая отделка интерьера. Кросс-седан предлагается с 1,6-литровыми двигателями мощностью 82 л.с., 102 л.с. или 113 л.с. Коробки на выбор - "механика", "автомат", вариатор. Диапазон цен - от 843 000 до 1 019 000 рублей. Конкурентом Renault Logan Stepway является Lada Vesta Cross.

Logan и Sandero третьего поколения базируются на платформе CMF-B. Также в семейство входит и Sandero Stepway. Модели стали крупнее и получили современный экстерьер и интерьер.

По предварительным данным, серийное производство новых Renault Logan и Sandero будет налажено на АвтоВАЗе в 2022 году.

Кстати говоря, на архитектуре CMF Lada разрабатывает новое семейство автомобилей сегмента B, преемника Lada Niva и кроссовер C-класса.

Фото: Сергей Цицилин
#Renault