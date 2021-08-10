Подозреваемый в убийстве ребенка под Тулой показал место преступления

В Тульской области подозреваемого в убийстве девочки, которой было 2.5 года, привезли на место преступления. Видео показаний мужчины предоставила "РГ" пресс-служба СУ СК РФ по региону.

На видео фигурант показывает, где все случилось, и рассказывает, как это произошло. По словам подозреваемого, поняв, что натворил, он попытался скрыться в бане. Говорит, что за ним с топором гнался отец погибшей девочки. Однако на вопрос следователя, почему прятался, но не закрыл дверь, ответить не смог. Подробности еще предстоит выяснить следствию.

Напомним, трагедия произошла вечером 8 августа водной из деревень Тульской области. По предварительным данным, местному 69-летнему жителю показалось, что его дразнят мальчишки. Он сходил домой за ружьем, вернулся на улицу и начал стрелять. Сначала выстрелил в воздух, затем, не прицеливаясь, по людям.

Никаких мальчишек к моменту, когда пьяный пенсионер открыл стрельбу, рядом с его домом уже не было. А из-за угла сарая вышла 42-летняя соседка с дочкой. Мужчина стрелял дробью. Девочка получила ранение в голову, от которого скончалась на месте. Женщина ранена в живот и конечности. Сейчас она находится в Тульской областной клинической больнице. Ее состояние, по данным регионального минздрава, врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя СУ СК Зинаида Каминская, ружье, из которого были произведены выстрелы, не зарегистрировано. В настоящее время оружие отправлено на экспертизу. После этого будет рассматриваться вопрос о незаконном хранении огнестрельного оружия.

Следствие ходатайствует в суде об аресте подозреваемого. Возможно, это будет решаться сегодня.