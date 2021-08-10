СК задержал директора вагона-ресторана, где отравились 90 детей

Следствие задержало руководство и персонал вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер, в котором 7 августа отравился 91 ребенок. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, задержаны директор вагона, повар и официант. Предположительно, сотрудники знали о наличии у них норовирусной инфекции, но ничего не предприняли.

Задержанных подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 238 и 236 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Масштабные следственные действия показали, что норовирусная инфекция была у повара и официанта вагона-ресторана, но они не сообщили об этом своему руководству и продолжали работать. В результате, заразились десятки детей. Директор же не обеспечила соблюдение санитарных норм и не организовала медобследование своих сотрудников.

Сейчас задержанные ожидают предъявления обвинений, затем следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения.

Как ранее сообщала "РГ", массовое заражение детей кишечной инфекцией произошло в поезде Мурманск - Адлер в ночь с 6 на 7 августа. Сначала были госпитализированы 20 человек, затем недомогание почувствовали еще порядка 70 несовершеннолетних. Практически сразу было возбуждено уголовное дело. Специалисты из Роспотребнадзора выяснили, что причиной случившегося стал норовирус.