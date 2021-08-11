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Рубрика: Происшествия

В морской акватории дельфинария Анапы обнаружили нефтяные пятна

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В акватории Черного моря на территории дельфинария, расположенного в анапском поселке Большой Утриш, обнаружили масляные пятна. Об этом сообщается на странице дельфинария в Instagram.

Фото: iStock
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"Утро в дельфинарии сегодня началось вовсе не с кофе и не с подготовки рыбы для животных, - говорится в сообщении. - При осмотре акватории были обнаружены масляные пятна на поверхности воды. Несмотря на красивый радужный цвет для животных и растений, эта ситуация не такая уж и радужная. Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная пленка".

Уточняется, что сотрудники оперативно достают ленты сорбирующего бона - он как огромная губка будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным.

Напомним, 7 августа в порту Новороссийска произошел залповый выброс нефти при погрузке танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции), который удалось локализовать. ЧП было зафиксировано в шести километрах от берега, в районе новороссийского курортного поселка Южная Озереевка. Нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров.

Как ранее сообщала "РГ", площадь разлива нефти в Черном море оказалась значительно больше первоначально заявленной, а именно в 400 раз: вместо 200 квадратных метров - 80 квадратных километров. По словам специалистов, след от разлива нефти уже может исчезнуть к концу дня.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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