Заболевшего COVID-19 Владимира Стеклова выписали из больницы

73-летнего народного артиста РФ Владимира Стеклова, заразившегося коронавирусом и госпитализированного из дома на "скорой", после прохождения курса лечения выписали из клиники.

Актер чувствует себя хорошо и даже более того - в самое ближайшее время займется подготовкой спектакля "Анна Каренина" для соотечественников в ДНР и ЛНР. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на директора Московского современного художественного театра Руслана Банковского.

"Владимир Стеклов выписан. Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки", - рассказал директор.

Стеклов родился в 1948 году в Караганде. На экранах - с начала 80-х: Петрушка в "Мертвых душах" 1984-го, "Плюмбум, или Опасная игра", "Гардемарины", "Узник замка Иф", "Воры в законе".

Ранее сообщалось, что молодая жена и малолетняя дочь актера так же заразились и госпитализированы.