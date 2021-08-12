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12.08.2021 17:05
Рубрика: Коммерческий транспорт

Большой пикап Great Wall Cannon полностью рассекречен

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Компания Great Wall сертифицировала новую модель - полноразмерный рамный пикап с грозным названием Cannon, что в переводе с английского означает пушка. Палить будут по именитым конкурентам: на презентации концепта китайцы не стеснялись говорить о том, что Cannon окажется превосходным во всех отношениях.

Фото: www.instagram.com/weirobird/
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Министерство промышленности и информационных технологий КНР опубликовало спецификации новинки: длина рамного пикапа Great Wall составляет 5 465 мм, ширина - 1 992 мм, а высота равна 1960 мм. Размер колёсной базы - 3 350 мм. Это что-то среднее между Ford F-150 и F-250

Также были обнародованы фотографии GWM Cannon. Пикап, как и предполагала "РГ" ранее, отличается от концепта, показанного в апреле, прежде всего головными фарами - они такие же, как внедорожника Tank 600. Упрощены фонари и лишены перемычки во всю ширину откидного борта.

Но главным разочарованием стал двигатель. Cannon прочили трёхлитровый V6 мощностью 354 л.с., но, согласно сертификационным документам, пикап оснастят, по крайней мере на первых порах, турбочетвёркой 2.0 литра (Great Wall GW4C20B) с отдачей 221 л.с. Других данных о силовом агрегате и трансмиссии не приводится.

Новый Great Wall Cannon может дебютировать в конце августа на автосалоне в Чэнду.

Фото: www.autohome.com.cn
#Haval