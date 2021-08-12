Депутат Рады призвал Украину не игнорировать "месседжи Путина"

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин призвал власти Украины не игнорировать сигналы, исходящие из Москвы. У себя в Facebook политик опубликовал пост о том, какими он видит предупреждения президента России Владимира Путина Киеву, к которым там не прислушались.

"Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж - Крым. Опять не дошло. Третий - Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. Северный поток-2. Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки", - весьма образно пишет Кузьмин. Он также напоминает соотечественникам об иске РФ в ЕСПЧ (первой межгосударственной жалобе, поданной российской стороной против Украины с обвинениями в дискриминации языковых меньшинств, водной блокаде Крыма и других нарушениях гуманитарного права) и о заявлении в ООН (меморандуме, направленном в Международный суд ООН в ответ на претензии украинцев), о написанной российским лидером статье о русском и украинском народах и, наконец, о незаконном политическом преследовании главы политсовета партии Виктора Медведчука, которое Москва призывает прекратить.