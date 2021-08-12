Появилось видео поиска людей с упавшего на Камчатке вертолета

В сети появилось видео первых минут поисков людей с упавшего в Курильское озеро вертолета, снятое сотрудниками Кроноцкого заповедника, которые первыми попали на место происшествия. Его публикует камчатское агентство Кам24.

В ролике длиной меньше минуты видно, что над озером лежит плотный туман, видимость очень ограничена - по оценкам сотрудников резервата не более 100 метров.

Как писала "РГ", инспекторы заповедника добрались до места крушения вертолета примерно через 3-4 минуты. На поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. Сейчас температура воды в озере всего 5-6 градусов, и человеку долго в ней не выжить.

В четверг около 10 утра по местному времени вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", на борту которого, по предварительным данным, находились 16 человек - 13 пассажиров и три члена экипажа, рухнул в Курильское озеро. Возможно, он лежит на глубине 100 метров. Идет спасательная операция.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". На месте работает следственная группа.