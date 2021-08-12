Танки для народа: как создавался танковый музей в Кубинке

В июле 1931 года в Подмосковной Кубинке официально начал свою работу автотракторотанкодром Управления мотомеханизации Рабоче-крестьянской Красной армии. О научной работе тогда речи не шло. Предполагалось лишь испытывать и, как говорится, доводить до ума автомобили, бронетранспортеры, трактора и танки, которые должны были поступить на вооружение РККА. А уже 1 августа 1938 года вышло Постановление № 180 Комитета обороны при СНК Союза ССР "Об использовании имеющихся в РККА старых несерийных типов танков". Этим постановлением и было положено начало созданию единственного в мире по своей коллекции бронетанкового Музея с большой буквы.

Прозорливость Комитета обороны Совета народных комиссаров СССР не просто удивляет, а потрясает. Принято считать, что в то время рушили все, что не укладывалось в некую государственную концепцию. И старые танки, не пошедшие в серию, должны были без сомнений отправиться на переплавку. Но нет, их решили сохранить для будущих поколений танкостроителей и всего советского народа.

Мы имеем возможность привести выписку из упомянутого Постановления:

"Пункт 2. Создать в АБТ Полигоне АБТУ РККА Музей боевых машин (танки, бронемашины и СУ). Отпустить на организацию Музея 50 000 рублей из фондов Народного комиссариата обороны и передать Музею: Рикардо - 1 шт, Т-41 - 2 шт, ПТ-1 - 1 шт, Т-43 - 1 шт, Виккерс 12 тн - 2 шт, Карден-Лойд - 2 шт, транспортер Т-26 - 1 шт, Цистерна Т-26 - 1 шт. (И еще восемь образцов бронетехники)"

Ведомость музейных машин на апрель 1941 года содержала перечень девятнадцати образцов бронетехники. Увы, далеко не все раритетные образцы сохранились до наших дней. Великая Отечественная не обошла стороной и Кубинку.

Тем не менее часть довоенной коллекции танкисты-испытатели сохранили, а после войны ее значительно приумножили. В Кубинке удалось собрать практически полную номенклатуру бронетехники, выпускавшейся в нацисткой Германии и странах - ее союзниках. Только у нас сохранился по-своему легендарный сверхтяжелый танк "Мышонок", в отличном состоянии "Пантеры", "Тигры" и "Королевские тигры". Показательно, что несколько "Королевских тигров" доставили в Кубинку танкисты-испытатели. Предполагалось расстреливать их без сожаления в поисках слабых мест. И расстреливали! Но несколько немецких тяжелых танков сохранили в целости, долгие годы после окончания Великой Отечественной они были на ходу.

Была другая проблема. Парк музейной бронетехники насчитывал сотни образцов, а хранить танки было негде.

Лишь благодаря активному участию Главного маршала бронетанковых войск Аамзаспа Бабаджаняна и тогдашнего начальника "Полигона" генерал-майора инженерно-танковой службы Георгия Якубчика были построены ангары для хранения бронетехники, а также здание руководства Музея, в котором должны были работать научные сотрудники и храниться вся документация. Работа велась в основном силами специалистов самого "Полигона". Это была поистине народная стройка, от участия в которой никто не отказывался.

10 сентября 1972 года в День танкистов Музей распахнул свои ворота. На всех, кто тогда побывал на этом мероприятии, экспозиция произвела потрясающее впечатление. Ведь можно было подойти и потрогать броню тех немецких зверей, которые в 1941-м рвались к Москве, бились с нами на Курской дуге, огрызались в мае 1945-го в Берлине. И прикоснуться к нашим машинам, которые сломали всю бронированную мощь объединенной Европы, ринувшейся в просторы СССР, а точнее - России. Битва шла на территории древней Руси, которая всегда манила к себе врагов, которые всегда находили здесь только погибель. В Музее Кубинки есть образцы венгерских, польских и чехословацких бронемашин, шедших когда-то в едином строю с нацистским вермахтом.

Интересно, что решением замминистра Оборонной промышленности № К-16/418 от 31 января 1973 года "для обеспечения работы музея (уже с маленькой буквы) бронетанковой техники предусмотреть штат в количестве 15 человек, фонд заработной платы и другие расходы на сумму 40 тысяч рублей в месяц". В 1938 году на организацию Музея - тогда писалось с большой буквы - было выделено 50 тысяч рублей.

Долгое время Музей в Кубинке был закрытым для посещений, двери его открывались раз в году, в сентябре - на День танкиста. В настоящий момент он носит название Технический центр Парка "Патриот". Фактически разбит на две экспозиции. Одна находится в парке "Патриот", другая в самой Кубинке. Попасть в танковый Музей - лишь через парк "Патриот". На его сайте можно найти информацию о том, как осмотреть всю бронетанковую экспозицию.

В музее собраны многие редкие, в том числе уникальные экземпляры бронетехники. В их числе один из мощнейших в мире танков ИС-7, не имеющий аналогов Т-80БВ со 152-мм орудием ЛП-83 ("Объект 292"), подбитые и захваченные в ходе ближневосточных конфликтов израильские танки американского производства и многие другие уникальные машины.