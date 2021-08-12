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Вышел трейлер нового безумного фильма с Николасом Кейджем

Новости
    12.08.2021, 12:39
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ RLJE Films Фото: youtube.com/ RLJE Films
Фото: youtube.com/ RLJE Films

На YouTube обнародован первый трейлер новой кинокартины с лауреатом премии "Оскар" Николасом Кейджем в главной мужской роли. Это "сандэнсовская" постапокалиптическая экшн-комедия "Узники страны призраков" (Prisoners of the Ghostland).

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Заметим, что немалая часть новейшей фильмографии артиста ("Безумные родители", "Мэнди", "Цвет иных миров", "Страна чудес Вилли", свежайшая "Свинья" etc, etc) принуждает то и дело каталепсически замирать в немом восхищении. И "Узники", похоже, не сделают для этого состояния исключения - судя по ролику.

Сюжет картины развернут в полном опасностей пограничном городе Самурай-Таун, где "безжалостный грабитель банков" выходит из тюрьмы - благодаря протекции Губернатора. Цель проявления сомнительной милосердности - отправить разбойника по поиски пропавшей приемной внучки градоначальника. На всё про всё ему - пять дней: если по истечении срока задание не будет выполнено, неснимаемый кожаный костюм, в который закован герой, его уничтожит. При этом самое унизительное, что два взрывных заряда пристроены на гульфике персонажа и выполнены в форме тестикул.

Кейдж уже успел заявить, что "Узники" - это "самый отбитый фильм", в котором ему приходилось сниматься за всю карьеру. А ведь казалось бы…

Фото: youtube.com/ Кинотрейлеры HD
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В других ролях: Билл Моусли ("Трое из ада", "Дом 1000 трупов", "Техасская резня бензопилой 3D"), Ник Кассаветис ("Кокаин", "Квантовый скачок"), София Бутелла (Kingsman, "Экстаз").

Режиссер - четырехкратный лауреат Берлинского МКФ японец Сион Соно (культовый "Клуб самоубийц", "Вагина и девственница", "Крот", "Холодная рыба", "Девушка без штанов", "Антипорно", "Токийский отель вампиров"). Сценарий сочинили актеры Аарон Хендри ("Рэй Донован", Даррен из "Хора", "Как я встретил вашу маму") и Реза Сиксо Сафаи ("Менталист", "Извращенцы").

Российская премьера - 9 сентября.

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