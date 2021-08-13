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Рубрика: В мире

Депутат бундестага озвучил сроки запуска газопровода "Северный поток-2"

Официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что ввод газопровода "Северный поток-2" в эксплуатацию может произойти сразу после завершения его строительства. В бундестаге его запуска ожидают до конца текущего года.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Котре также подчеркнул, что "Северный поток-2" является важнейшим элементом надежных поставок природного газа не только в Германию, но и в Европу в целом, пишут "Известия".

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что строительство газопровода находится на финальном этапе, до его полного окончания остаются считанные недели. Исходим из того, что договоренность США и Германии не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения, отметил дипломат. Он также пояснил, что США и Германия не заключали соглашение по "Северному потоку-2", речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон.

В конце июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод построен на 99%. В компании отметили, что трубоукладчик "Академик Черский" полностью выполнил свой объем работ. "Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - говорится в сообщении.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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