Дизайнер нарисовал самую красивую "Буханку"

Внедорожник УАЗ-452, известный также как "Буханка", выпускается уже больше полувека, лишь изредка подвергаясь незначительным изменениям. Давно пора подготовить ему замену, но у завода нет на это средств, а вот энтузиасты активно предлагают свои варианты новой "Буханки".

Возможно, один из самых интересных проектов на эту тему представил промышленный дизайнер Игорь Краснов. "Буханку", нарисованную в 3D-программе, можно увидеть на его страничке в Instagram.

По словам дизайнера, он отталкивался от компоновки и агрегатов нынешней модели, но допускает использование более современных агрегатов и двигателей. В целом Игорь сохранил узнаваемый облик УАЗ-452, немного расширив кузов, который обрел более современную пластику поверхностей.

Компактная передняя светотехника слегка утоплена в поверхность кузова, что защищает ее от случайных ударов ветками в лесу. Стекла, как и у всех современных автомобилей, вклеенные. Лесенка и небольшая ступенька на боку позволяют залезть на крышу внедорожника. Дизайнер считает, что такая "Буханка" могла бы стать незаменимой для экспедиций и активного отдыха.

Ранее мы рассказывали, что энтузиасты уже пытаются воплотить два проекта "Буханки" в реальность: в Беларуси мастерская "Лихой топор" строит машину с прозрачным кузовом, а в России ютуберы с канала "Машинаторы" взяли в работу чуть более приземленный дизайн.