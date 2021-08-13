Карелова: Всем пострадавшим от взрыва автобуса в Воронеже помогут

Важно, чтобы всю необходимую помощь получили и пассажиры взорвавшегося в Воронеже автобуса, и те, кто оказался рядом, заявила заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова.

Вечером 12 августа у остановки в центре Воронежа взорвался автобус. Пострадали 19 человек, две женщины позже скончались, три человека находятся в тяжелом состоянии.

"Прежде всего хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, а также - слова поддержки, сочувствия, пожелания выздоровления тем, кто пострадал от взрыва и находится в больницах. Медики оказывают им всю необходимую помощь и надеюсь, сделают все, что в их силах. Безусловно, пассажиры автобуса и те, кто были рядом, пережили большой стресс. Поэтому важно, чтобы никто не остался без помощи. Медицинской, психологической, социальной, просто человеческого участия", - приводит слова Кареловой пресс-служба Совфеда.

Сенатор уверена, что областные и городские власти сделают все, что необходимо. "Безопасность граждан, безопасность персонала - то главное, что требует постоянной, системной работы, внимания, высочайшей ответственности каждого, кто работает в сферах обслуживания людей", - заключила Галина Карелова.