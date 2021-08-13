Новый Renault MeganE: "шпионы" показали, каким будет его салон

В июне 2021 года компания Renault приступила к тестам электрического MeganE. Читатель французского журнала La Revue Automobile встретил группу тестовых прототипов и сумел сфотографировать салон.

Первые изображения новинки, на которых компания "засветила" фрагменты салона, показали ещё в мае.

На "шпионском" фото видно, что у Renault MeganE будет L-образная конфигурация объединённых торпедо и мультимедиа, компактный эллипсообразный руль, сиденья с перфорированной отделкой. MeganE в силу электрического привода не имеет тоннеля пола, что позволило лучше организовать пространство для хранения мелких вещей.

Renault MeganE базируется на платформе CMF-EV. Двигатель установлен спереди, его мощность составляет 217 л.с. Ёмкость аккумулятора, установленного в полу, равна 60 кВт·ч. Запас хода - 450 км.

Ранее "РГ" рассказывала, что дебют электрокара состоится в начале сентября на автосалоне в Мюнхене, который, напомним, обещали саботировать экоактивисты.