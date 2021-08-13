Дело о взрыве автобуса в Воронеже будет расследовать центральный аппарат СК

Самые опытные криминалисты из Москвы уже работают на месте взрыва. По указанию Александра Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России) "для оказания практической помощи в осмотре места происшествия и для полного и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия".

Возбуждено уголовное дело по статье о "ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

В Воронеже на остановке общественного транспорта, недалеко от торгового центра на улице Кольцовской во время посадки пассажиров произошел взрыв. В результате случившегося скончались два человека, 19 пассажиров пострадали, у них травмы различной степени тяжести. У автобуса - серьезные механические повреждения.

До сих пор идет осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.