Взрывотехники ФСБ изучают пробы с места взрыва в Воронеже

Специалисты-взрывотехники ФСБ и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России изучают материалы, изъятые с места взрыва автобуса в Воронеже. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Также там добавили, что продолжается поиск причастных к взрыву. "При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже, а также поиск лиц, причастных к произошедшему", - говорится в сообщении в Информцентра.

В результате взрыва автобуса, который произошел поздно вечером в четверг, 12 августа, в центре Воронежа пострадали как минимум 19 человек. Две женщины скончались в больнице.