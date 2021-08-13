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13.08.2021 04:53
Рубрика: Происшествия

На месте крушения Ми-8 на Камчатке начала работу техника Минобороны

Текст: Дина Непомнящая

Специальная глубоководная техника министерства обороны РФ начала работу на месте падения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Фото: Управление информационной политики правительства Камчатского края
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"Сегодня поиски продолжаются. На месте работает МЧС, военные", - написал глава региона в Instagram.

Вадимир Солодов также выразил благодарность инспекторам Кроноцкого заповедника, которые в кратчайшие сроки прибыли на место аварии и помогли нескольким пострадавшим.

"Спасение восьми пассажиров упавшего вертолета - настоящее чудо", - отметил он.

Напомним, что авиакатастрофа с Ми-8 произошла утром 12 августа. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. После падения вертолет ушел на дно Курильского озера. Внутри остались восемь человек. Скорее всего, они погибли, поскольку температура воды не превышает шести градусов. Накануне водолазы не могли приступить к их поиску из-за отсутствия нужного снаряжения.

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