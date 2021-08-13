Семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 получат по два миллиона

Семьи погибших и пострадавшие при крушении вертолета Ми-8 в Камчатском крае получат по два миллиона рублей страховых выплат, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Помимо этого, материальную помощь окажет авиакомпания.

"Все перелеты, которые осуществляет "Витязь-Аэро", в обязательном порядке подлежат страхованию. Кроме того, в настоящее время руководством прорабатывается вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших от компании", - рассказал исполнительный директор авиапредприятия Дмитрий Черных.

Он добавил, что компания готова взять на себя расходы по доставке на полуостров родственников погибших и пострадавших, а также оплатить лечение.

Напомним, авиакатастрофа произошла утром 12 августа в Кроноцком заповеднике. Вертолет с туристами на борту рухнул в Курильское озеро. Из 16-ти человек спастись удалось восьмерым. Остальные находятся в затонувшем воздушном судне. Поисковая операция продолжается.