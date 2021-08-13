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Рубрика: Происшествия

На Камчатке рассказали о планах по подъему упавшего в озеро Ми-8

Текст: Ольга Коваль

Спасатели совместно с военными и сотрудниками Кроноцкого заповедника решают вопрос с подъемом вертолета Ми-8, который в четверг рухнул в Курильское озеро.

Фото: МЧС России/ТАСС
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"Сегодня с привлечением глубоководного оборудования будут обследованы глубины 130-140 метров на месте падения вертолета Ми-8. Разрабатывается план его подъема с помощью понтонов", - сообщается на сайте заповедника.

Как уже писала "РГ", в пятницу в район падения Ми-8 прибыл аварийно-спасательный отряд Тихоокеанского флота, который доставил на место ЧП глубоководную технику. Накануне водолазы не смогли приступить к поискам воздушного судна из-за отсутствия нужного снаряжения.

Напомним, авиакатастрофа произошла утром 12 августа. На борту вертолета Ми-8 находились 13 пассажиров и три члена экипажа. После падения вертолет ушел на дно Курильского озера. Внутри остались восемь человек. Скорее всего, они погибли. Восьмерым людям удалось спастись. Среди выживших - два члена экипажа. Они получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

По факту крушения расследуется уголовное дело.

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