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13.08.2021 11:28
Рубрика: Происшествия

СК: Пилоты другого вертолета отказались приземляться возле Курильского озера

Текст: Иван Петров

Следователи продолжают допросы выживших при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере, а также работников авиакомпании "Витязь-Аэро", осуществлявших помощь в навигации полета упавшего вертолета. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Кроме того, допрошен директор ООО "Турист", который организовал экскурсию на озеро.

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При этом выяснилось, что в тот же период и примерно в том же месте выполнял полет еще один вертолет. Однако его пилоты решили не осуществлять посадку и вернулись на аэродром вылета. Следователи сейчас устанавливают всех пассажиров и членов экипажа того авиарейса "для получения от них информации, необходимой для восстановления картины произошедшего".

В СК России рассказали, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения вертолета МИ-8, произошедшего в Камчатском крае, продолжается. Его ведут по части 3 статьи 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По данным следствия, 12 августа 2021 года около 10 часов утра по местному времени произошло крушение вертолета МИ-8, который осуществлял коммерческие воздушные перевозки по маршруту аэропорт села Николаевка Елизовского района Камчатского края - озеро Курильское. Вертолет упал в акваторию озера. В настоящее время уже установлено местоположение вертолета на дне озера, обнаружено тело одного из пассажиров. "Рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды", - сообщили в СКР.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Авиакатастрофы

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