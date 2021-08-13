СК: Похищенная на Алтае девочка - не первая жертва обвиняемого

На Алтае продолжается расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Бийского района Алтайского края, которого обвиняют в похищении несовершеннолетней девочки, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Как сообщили в Следственном управлении СК по региону, 12-летний ребенок может быть не первой жертвой обвиняемого.

По материалам уголовного дела, предполагаемый похититель начал следить за будущей жертвой еще в июне. Девочка жила в одном с ним поселке во время летних каникул. Вероятно, мужчина тщательно готовился к совершению преступления, в том числе обустраивал на придомовом участке подвал. Лишь 31 июля он решился на похищение.

Девочка каталась на велосипеде по проселочной дороге. Похититель, поравнявшись с ней, толкнул ребенка, после чего связал ей руки и ноги, накинул на жертву мешок и положил ее в автоприцеп. На нем он беспрепятственно довез девочку до подвала, где и запер ее. Велосипед и личные вещи похищенной он отнес на берег реки, пытаясь таким образом пустить поиски ребенка по ложному следу.

Поняв, что ребенка продолжают разыскивать с привлечением все большего числа волонтеров и сотрудников правоохранительных органов, похититель отпустил девочку, а сам скрылся. Его задержали вчера на территории Республики Алтай, где один из рыбаков узнал в мужчине подозреваемого. Вину в совершении преступления задержанный признает. Более того, следователи инкриминируют ему ряд преступлений против половой неприкосновенности детей, совершенных ранее. По решению суда обвиняемый помещен под арест.