Дамбу прорвало на пруду под Анапой

В селе Уташ рядом с Анапой вечером 13 августа прорвало пруд-накопитель, в котором находилось около 400 тысяч кубометров воды. В результате подтоплены пять домовладений по соседству. Как сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края, вода зашла в дома, людей будут эвакуировать.

- Планируется эвакуация 15 человек в пункт временного размещения на базе дома культуры села Уташ. На месте работают оперативные службы края и муниципалитета, - говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, размытой оказалась дорога от Анапы в местный аэропорт рядом с селом Цибанобалка. Сейчас там полностью перекрыто транспортное сообщение.

В результате проливных дождей на Кубани в нескольких районах введен режим ЧС, во многих населенных пунктах людей из подтопленных домов эвакуируют. Также из-за размытия перекрыты дороги в ряде районов. Больше 800 домовладений подтопило в Темрюкском районе.