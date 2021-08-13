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13.08.2021 21:11
Рубрика: Происшествия

Дамбу прорвало на пруду под Анапой

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: ГУ МЧС Краснодарского края Фото: ГУ МЧС Краснодарского края
Фото: ГУ МЧС Краснодарского края

В селе Уташ рядом с Анапой вечером 13 августа прорвало пруд-накопитель, в котором находилось около 400 тысяч кубометров воды. В результате подтоплены пять домовладений по соседству. Как сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края, вода зашла в дома, людей будут эвакуировать.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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- Планируется эвакуация 15 человек в пункт временного размещения на базе дома культуры села Уташ. На месте работают оперативные службы края и муниципалитета, - говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, размытой оказалась дорога от Анапы в местный аэропорт рядом с селом Цибанобалка. Сейчас там полностью перекрыто транспортное сообщение.

В результате проливных дождей на Кубани в нескольких районах введен режим ЧС, во многих населенных пунктах людей из подтопленных домов эвакуируют. Также из-за размытия перекрыты дороги в ряде районов. Больше 800 домовладений подтопило в Темрюкском районе.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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