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Автор "Американской истории ужасов" Райан Мёрфи снимет еще две антологии

Новости
    14.08.2021, 17:14
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/ AHSFX Фото: twitter.com/ AHSFX
Фото: twitter.com/ AHSFX

Вновь настала пора процитировать хрестоматийное "Остапа несло": Райан Мёрфи спродюсирует еще два новых проекта в формате антологий, как он любит.

Фото: youtube.com
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Но сначала напомним:

- 8 сентября стартует третий сезон сериала-антологии Райана Мёрфи "Американская история преступлений" (трейлер) - он будет посвящен скандалу Клинтон / Левински и называется "Импичмент". Шоу уже продлено на четвертый - тот расскажет про знаменитую скандальную нью-йоркскую дискотеку "Студия 54", где царили крайне свободные нравы;

- 25 августа стартует юбилейный, десятый сезон сериала-антологии Райана Мёрфи "Американская история ужасов", где сойдутся нежить наземная и морская (первый трейлер - здесь). При этом АИУ уже продлена до 13-го сезона включительно;

Фото: kinopoisk.ru
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- а прямо сейчас идет спин-офф "Американской истории ужасов" - первый сезон сериала-антологии Райана Мёрфи "Американские истории ужасов". Он стартовал 15 июля и был продлен на второй сезон с премьерой в 2022 году (обзор - здесь).

Кроме того на балансе Мёрфи сериал про каннибала, некрофила и гомосексуалиста Джеффри Дамера - с премьерой так же на 2022-й.

Всего этого демиургу и каналу FX явно мало. Так что к перечисленным выше добавятся сериал-антология Райана Мёрфи "Американская история любви" (American Love Story) и сериал-антология Райана Мёрфи "Американская история спорта" (American Sports Story).

Фото: kinopoisk.ru
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Содержимое стартовых сезонов которых уже известно, передает THR.

Первый сезон "Любви" сосредоточится на Джоне Кеннеди-младшем, сыне 35-го президента США, и Кэролин Бессетт-Кеннеди - они погибли летом 1999-го в авиакатастрофе, направляясь на свадьбу Рори Кеннеди, дочери Роберта Кеннеди.

"Спорт" расскажет про Аарона Эрнандеса, игрока в американский футбол, одну из ярких молодых звезд НФЛ, арестованного за убийство и покончившего с собой. История там крайне мутная и очень мрачная.

Даты и каст пока не определены.

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