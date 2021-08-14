МВД разработает изменения в теоретическую часть экзамена на права

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России прорабатывает вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов для теоретического экзамена на права. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства.

Главная цель данных изменений - смещение акцента от "заучивания" требований ПДД к осознанному пониманию водителями безопасных действий при управлении транспортным средством в различных ситуациях с учетом поведения других участников дорожного движения.

Отмечается, что данное мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, чей стаж управления составляет менее двух лет. В дальнейшем министерство представит соответствующие нормативно-правовые акты на общественное обсуждение.

Ранее сообщалось, что МВД планирует пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене. При этом в ведомстве не видят необходимости вносить "концептуальные изменения" в административный регламент. Изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу, отметили в министерстве, добавив, что в настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий.

Между тем, только 40 процентов водителей, лишенных прав, сдают теоретический экзамен на их повторное получение с первого раза. Остальные 60 заваливают теорию. Такой статистикой поделилось столичное управление ГИБДД. Даже у новичков, пришедших на экзамен впервые, результаты лучше - с теорией сразу справляются 43 процента из них.