МВД уточнит действия экзаменатора и кандидата на экзамене по вождению

МВД планирует пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене на право управления транспортным средством, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. В то же время в МВД не видят необходимости вносить "концептуальные изменения" в административный регламент.

"Изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу. В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий", - сообщили в МВД.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи практического экзамена на водительские права. Теперь "площадка" и "город" объединены в один практический экзамен. На все задание уходит не более 30 минут. Во время сдачи экзамена инспектор ГИБДД ведет аудио- и видеозапись процесса.

Ранее "РГ" сообщала, что водителям, которым исполнилось 17 лет, не дадут права на управление автомобилями даже с наставником. Даже сдав экзамен на водительское удостоверение в этом возрасте, получить этот документ они смогут, только достигнув 18-летия.

Также Госавтоинспекция будет принимать практический экзамен прямо в автошколе. Но только у тех, кто сдает на права для мотоциклов, мопедов и квадрициклов. Но перед этим ведомство должно проверить соответствие учебных площадок этих автошкол установленным требованиям.

В то же время Минюст России предложил автоматически взыскивать долги по административным штрафам, и в первую очередь штрафам за нарушение ПДД. Проект поправок в КоАП предусматривает создание электронной системы, в которую будут заноситься данные, кому и сколько должен человек. Эксперты считают, что это существенно осложнит защиту прав автомобилистов.