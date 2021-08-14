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14.08.2021 22:01
Рубрика: Общество

Количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 26

Число пострадавших при взрыве автобуса в центре Воронежа выросло до 26 человек. Двое из них скончались, сообщил в своем Telegram губернатор области Александр Гусев.

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
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По данным на 21.00 в медучреждениях Воронежа проходят лечение 19 человек. Три человека находятся в реанимации ВОКБ №1. У одного из них диагностированы ожоги 1-2 степени, второй находится в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами. Третьего пострадавшего перевели из БСМП №1. Еще 12 человек находятся в стационаре Больницы скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести. Состояние четверых пострадавших врачами оценивается как удовлетворительное.

Напомним, автобус, следовавший по маршруту № 10а, взорвался вечером 12 августа во время посадки пассажиров на улице Кольцовской. В момент взрыва в салоне находились порядка 30 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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