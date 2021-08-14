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14.08.2021 09:15
Рубрика: Происшествия

В Краснодарском крае приготовили 76 временных пунктов размещения

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В нескольких районах Кубани, которые сильнее всего пострадали от залповых ливней, привели в готовность пункты временного размещения граждан, которых могут эвакуировать из-за подтоплений. По данным ГУ МЧС региона, сейчас готовы принять пострадавших 76 пунктов.

Фото: Алла Дмитриева
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- Приведены в готовность 76 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 15 тысяч человек. Развернуты 8 ПВР, в которых размещено 847 человек, в том числе 588 детей, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Анапе из-за удара стихии в пункты временного размещения эвакуированы 458 жителей. Их дома оказались в зоне подтопления, оставаться там небезопасно. Также несколько десятков человек доставлены в такие пункты в Темрюке. Эвакуированные из детских лагерей несовершеннолетние по большей части переведены в другие детские учреждения: лагеря, санатории, школы.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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