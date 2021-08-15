Найден актер на роль Лестата в сериале по "Интервью с вампиром"

Сериальная версия "Интервью с вампиром" Энн Райс обзавелась своим Лестатом.

Как передает Deadline, стильного упыря сыграет 34-летний австралийский актер Сэм Рид ("Клуб жен астронавтов", "Мисс Марпл Агаты Кристи").

Напомним: в полнометражной версии 1994 года Нила Джордана его играл Том Круз.

Фото: kinopoisk.ru

При этом стоит напомнить: канал AMC скупил всю библиографию Райс - с перспективой на развитие телевселенной - спин-оффы, приквелы и т.п., как сейчас водится. Соответственно, актер может попасть в рабство к персонажу теперь надолго.

Впрочем, пока по другим проектам в рамках мира Райс никаких сведений нет.

Первые серии стартового сезона поставит Алан Тейлор (второй "Тор", "Игра престолов", "Клан Сопрано", "Подпольная империя", так далее, далее). Рулит предприятием Ролин Джонс (автор нового "Перри Мейсона", плюс "Косяки", "Подпольная империя", "Соединенные Штаты Тары").

Премьеру первого сезона из десяти эпизодов сулят на 2022 год. Производство начнут в конце этого.