Новости

Умерла итальянская актриса Пьера Дельи Эспости 14:03
Умер актер Джанфранко Д'Анджело 13:57
Вышел трейлер третьего сезона ситкома "Чем мы заняты в тени" 13:48
Умер советский актер Вагиф Алиев 13:36
Филипп Янковский получил престижный приз за "Ивана Денисовича" 14.08.2021

Найден актер на роль Лестата в сериале по "Интервью с вампиром"

Новости
    15.08.2021, 15:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Сериальная версия "Интервью с вампиром" Энн Райс обзавелась своим Лестатом.

Фото: youtube.com/ Rotten Tomatoes TV
Вышел трейлер третьего сезона ситкома "Чем мы заняты в тени"

Как передает Deadline, стильного упыря сыграет 34-летний австралийский актер Сэм Рид ("Клуб жен астронавтов", "Мисс Марпл Агаты Кристи").

Напомним: в полнометражной версии 1994 года Нила Джордана его играл Том Круз.

Фото: kinopoisk.ru

При этом стоит напомнить: канал AMC скупил всю библиографию Райс - с перспективой на развитие телевселенной - спин-оффы, приквелы и т.п., как сейчас водится. Соответственно, актер может попасть в рабство к персонажу теперь надолго.

Фото: Россия 1
Филипп Янковский получил престижный приз за "Ивана Денисовича"

Впрочем, пока по другим проектам в рамках мира Райс никаких сведений нет.

Первые серии стартового сезона поставит Алан Тейлор (второй "Тор", "Игра престолов", "Клан Сопрано", "Подпольная империя", так далее, далее). Рулит предприятием Ролин Джонс (автор нового "Перри Мейсона", плюс "Косяки", "Подпольная империя", "Соединенные Штаты Тары").

Премьеру первого сезона из десяти эпизодов сулят на 2022 год. Производство начнут в конце этого.

Новости

Видео: Брюс Уиллис читает по-русски стих из "Брата 2" 14.08.2021
Эмма Стоун сыграет в продолжении "Круэллы" 14.08.2021
Автор "Американской истории ужасов" Райан Мёрфи снимет еще две антологии 14.08.2021
Умерла певица Нэнси Гриффит 14.08.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ TV Promos
Вышел первый трейлер 10-го сезона "Американской истории ужасов" 14.08.2021
Вышел тизер 11-го сезона "Робоцыпа" 13.08.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ TV Promos
Вышел трейлер "Американской истории преступлений" про Монику Левински 13.08.2021
Звезда "мыльных опер" Тарсизио Мейра умер от COVID 13.08.2021
На СТС покажут сериал "Пищеблок" 13.08.2021
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ MARVEL Россия
Disney отказался от ранней онлайн-премьеры "Шан-Чи" 13.08.2021
Коронавирус не позволил снять сериал "Властелин колец" в Новой Зеландии 13.08.2021
Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок" 12.08.2021