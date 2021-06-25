"Интервью с вампиром" станет телесериалом

Еще одна новость категории "да кто бы сомневался": один из самых известных фильмов про упырей "Интервью с вампиром" переработают в формате сериала.

Как передает Deadline, пока речь идет про один сезон на восемь эпизодов. Шоу выйдет на канале AMC (франшизы "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы", "Проповедник", антология "Террор").

Уточнено: в прошлом году AMC приобрел права на восемнадцать книг Энн Райс, автора литературного первоисточника "Интервью", так что имеет смысл ждать масштабного рассупонивания.

Разработкой нового сеттинга канала займутся Марк Джонсон ("Во все тяжкие" / "Лучше звоните Солу") и Ролин Джонс ("Изгоняющий дьявола", "Перри Мейсон", "Подпольная империя", "Дурман"), который выступит сценаристом и шоураннером.

Премьера обещана на 2022 год.

Картина Нила Джордана "Интервью с вампиром" вышла в 1994-м и считается огромным субжанровым культом. Сыграли там Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слейтер.

Оригинальный роман Райс впервые был опубликован в 1976-м - через три года после написания - и дал старт обширному циклу "Вампирские хроники". Вторая известная серия автора - состоящий из шести книг условный спин-офф "Хроник" "Мэйфейрские ведьмы".