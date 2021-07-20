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Режиссер "Игры престолов" снимет сериал по "Интервью с вампиром"

Новости
    20.07.2021, 17:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериальная адаптация "Интервью с вампиром" Энн Райс нашла режиссера. Как передает Variety, старт шоу поставит мастеровитый и уважаемый Алан Тейлор.

Фото: instagram.com/ apexform
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Тейлора мы знаем по ряду важных проектов - семь эпизодов "Игры престолов" на его счету, "Безумцы" (включая пилот), "Подпольная империя", "Рим", "Остаться в живых", "Дэдвуд", "Карнавал", "Клиент всегда мертв", "Тюрьма Оз", "Секс в большом городе", десяток эпизодов "Клана Сопрано" (за них Тейлор получил премию "Эмми" - "телевизионный "Оскар") и его приквел "Множественные святые Ньюарка", работа на втором "Торе" и "Терминаторе: Генезис", так далее.

Как уточнил источник, Тейлор снимет два первых эпизода и выступит исполнительным продюсером первого сезона. Каст там пока не назначен.

В стартовом сезоне "Интервью с вампиром" обещаны восемь эпизодов, с прицелом на премьеру в 2022-м.

Сценарием занимается Ролин Джонс (перезагрузка "Перри Мейсона"), ранее сотрудничавший с Тейлором на "Подпольной империи".

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