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Рубрика: В мире

"Нас ждет унижение": что пресса в США пишет о коллапсе Афганистана

Текст: Игорь Дунаевский, Алексей Чуриков
Головокружительный по скорости захват ключевых городов Афганистана боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) превзошел худшие ожидания американских экспертов. Коллапс властей еще до 31 августа, когда США намеревались завершить вывод своих войск, стал позорным итогом для американских идеологов борьбы с терроризмом и национального строительства. После двух десятков лет развязанной американцами войны их солдаты бегут, оставляя за собой хаос. США не сумеют сохранить даже дипломатического присутствия в стране, где они так упорно "строили демократию". Масштаб катастрофы настолько очевиден всему миру, что в Вашингтоне почти и не пытаются оправдываться, а больше переводят стрелки вины друг на друга.
Фото: Ahmad SAHEL ARMAN / AFP Фото: Ahmad SAHEL ARMAN / AFP
Фото: Ahmad SAHEL ARMAN / AFP

Президент США Джозеф Байден, которого критикуют даже некоторые союзники, обвинил в текущей ситуации своего предшественника Дональда Трампа, но отказываться от плана вывода войск до 31 августа не стал, предложив афганским военным самим удерживать свою территорию. "Бесконечное присутствие Америки в разгар гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемо", - пояснил он. Но архивы не обманешь - в 2001 году сенатор Байден обеими руками поддержал вторжение, которое и спровоцировало нынешний "гражданский конфликт". Трамп со своей стороны обвинил Байдена. Но список виновников катастрофы, которой стала самая длинная и, возможно, самая бесславная война в истории США, гораздо шире.

Фото: AP
Правители Афганистана готовятся к передаче власти талибам, окружившим Кабул

Американская пресса полна критических комментариев.

Обозреватель Fox News Такер Карлсон: "Мы должны привлечь кого-то к ответственности за то, что происходит в Афганистане. Половина сотрудников госдепартамента Байдена приложила руку к провальной политике в Афганистане, но они все еще там работают. Почему?"

Обозреватель New York Post Кеннет Тиммерман: "На протяжении десятилетий Джо Байден позиционировал себя как гений внешней политики. Как сенатору Соединенных Штатов ему никогда не приходилось принимать решения или нести ответственность за свои многочисленные публичные высказывания. В качестве вице-президента ему достались такие тихие заводи, как Украина, которую он, как сообщается, превратил в семейную копилку. Но теперь он президент. И он в ответе за полную катастрофу, в которую превратился Афганистан".

Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Эксперт рассказал, как будет выглядеть Афганистан при талибах

Axios.com: "Байден готовится к сокрушительному поражению", ожидая унижения со сворачиванием звездно-полосатого флага с дипмиссии в Кабуле и кадрами боевиков на ее территории.

New York Daily News: "Байден ошибался: его оценка ситуации в Афганистане противоречит тому, что происходит на самом деле".

The Washington Post: "Администрация Байдена пошатнулась из-за того, что ее распланированный вывод войск из Афганистана сорвался. Коллапс Афганистана заставляет союзников сомневаться в решимости США на других направлениях. Союзники США жалуются, что вопреки обещаниям президента Байдена с ними не проконсультировались по поводу политического решения, поставившего потенциально под угрозу их собственные интересы национальной безопасности".

МИД РФ: Москва находится в контакте с США по Афганистану

CNN: "Быстрый распад Афганистана потрясает чиновников национальной безопасности и угрожает запятнать наследие Байдена".

NRP: "Байден заявил, что уход США из Афганистана будет безопасным. Затем последовал хаос".

Фото: Pete Marovich-Pool/Getty Images
Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну

Politico: "Пока талибы быстро захватывают Афганистан, а официальные лица США пытаются оценить, насколько быстро может пасть правительство в Кабуле, президент Джо Байден пересматривает свою риторику в посланиях к американцам. Ранее он настаивал, что два десятилетия поддержки США сделали афганские силы обороноспособными. Теперь же Байден и его помощники перешли к более хладнокровной мантре: если афганцы не могут защититься, то это уже не проблема американской администрации".

Сайт "РГ" ведёт хронику событий в Афганистане.

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