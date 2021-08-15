На Камчатке возобновлены поисковые работы на Курильском озере

На Камчатке спасатели продолжили поисковые работы в районе Курильского озера, где потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с туристами на борту, сообщается на сайте ГУ МЧС по краю.

Ранее были обнаружены корпус вертолета на глубине 110 метров и несколько тел пропавших туристов. В субботу также достали из воды тела троих погибших.

Вчера спасатели МЧС России и сотрудники Кроноцкого заповедника патрулировали побережье Курильского озера на лодках. Водолазы обследовали береговую линию и акваторию на глубине до 20 метров.

Ликвидация последствий крушения вертолёта Ми-8 продолжается. В поисках задействованы силы и средства МЧС России, инспекторы Кроноцкого заказника, военнослужащие Министерства обороны РФ.