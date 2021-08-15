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Рубрика: Происшествия

На Камчатке возобновлены поисковые работы на Курильском озере

Текст: Ольга Журман

На Камчатке спасатели продолжили поисковые работы в районе Курильского озера, где потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с туристами на борту, сообщается на сайте ГУ МЧС по краю.

Фото: @vityaz.aero / instagram.com
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Ранее были обнаружены корпус вертолета на глубине 110 метров и несколько тел пропавших туристов. В субботу также достали из воды тела троих погибших.

Вчера спасатели МЧС России и сотрудники Кроноцкого заповедника патрулировали побережье Курильского озера на лодках. Водолазы обследовали береговую линию и акваторию на глубине до 20 метров.

Ликвидация последствий крушения вертолёта Ми-8 продолжается. В поисках задействованы силы и средства МЧС России, инспекторы Кроноцкого заказника, военнослужащие Министерства обороны РФ.

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