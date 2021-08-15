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15.08.2021 17:35
Рубрика: Общество

На Кубани оценили урон стихии пляжной инфраструктуре

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани из-за разгула стихии пострадала инфраструктура пляжных территорий. Наибольший урон нанесен пляжам Анапы. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории города-курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: instagram.com/p/CSb0dXDs5ao/
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"Пляжная инфраструктура повреждена на Центральном, Лечебном пляжах и в районе Джемете (курортного поселка под Анапой. - Прим. "РГ"), - говорится в сообщении. - Подтоплен 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса, люди эвакуированы и расселены в пункты временного расселения. На пляжах выставлены аншлаги о запрете купания, вывешены флаги, информирующие об опасности нахождения в воде".

Из тех санаториев, которые оказались подтоплены, отдыхающих, взрослых и детей, перевели в безопасные места - другие корпуса или пансионаты.

В соцсетях снова стали появляться с затопленных анапских населенных пунктов: очевидцы сообщают о затоплении Джемете и Сукко.

В Темрюкском районе введен режим ЧС - подтоплены пляж Кучугуры и Подмаячный. Дети, отдыхающие в лагерях, находятся в безопасности.

"Для ликвидации последствий ЧС и принятия превентивных мер по недопущению новых подтоплений мобилизованы все силы и средства, - написал глава Темрюкского района Федор Бабенков. - Работы ведутся в круглосуточном режиме".

А в Славянском районе локально введен режим ЧС. Здесь подтоплен пляж села Ачуево. Такая же ситуация и в Новороссийске: в Южной Озереевке подтоплен кемпинг, который вовремя покинули туристы.

Всю пляжную инфраструктуру убрали. На пляжах спасатели следят, чтобы никто не купался. В Сочи пока перекрыты входы на пляжи и набережные, идет аудио-оповещение о запрете находиться на этих территориях. Аналогичная ситуация в Туапсинском районе.

Как ранее сообщала "РГ", в Анапе из-за непогоды закрыты все пляжи. А в Сочи после четырехбалльного шторма с сегодняшнего дня отдыхающим разрешили купаться в море.

Напомним, в минувшую пятницу на Кубани начались мощные ливни. Больше всего досталось Темрюку и Анапе, где за сутки выпала годовая норма осадков.

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