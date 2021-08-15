В "Сириусе" открылся Всероссийский съезд учителей математики

С 15 по 18 августа в Образовательном центре "Сириус" в Сочи на Всероссийском съезде учителей математики обсудят содержание обновленных госстандартов образования, требования к профильным математическим программам, преподавание математики в школе.

В съезде принимают участие более 300 человек из 66 регионов: учителя математики, информатики, физики и других естественнонаучных предметов, методисты, ученые, а также представители вузов и чиновники.

- В Образовательном центре преподают ученые-математики мирового уровня, и вместе со школьниками и студентами у них учатся педагоги из всех регионов, - сказала, открывая мероприятие, руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. - Сегодня здесь ученые и учителя математики со всей России обсуждают, как повысить общий уровень преподавания предмета в каждой школе.

По словам помощника президента, председателя президиума Попечительского совета Центра "Сириус" Андрея Фурсенко, новый этап развития человечества - подходы, связанные с искусственным интеллектом и большими данными - требуют новой математики.

- В диалоге исследователей, которые находятся на передовой науки, и учителей, которые доносят их достижения до всех нас, и возникает это понимание значимости математики для человека, - сказал Андрей Фурсенко. - На базе таких продвинутых центров как "Сириус", встречаются ученые, лучшие учителя и дети, и их общение может быть не менее значимо, чем дискуссия взрослых между собой.

Министр просвещения Сергей Кравцов, который тоже принимает участие в съезде, рассказал о подготовке учителей, в том числе и математиков. По его словам, качество подготовки педагогов растет.

- Была ситуация, когда в педвузы шли по остаточному принципу. Сегодня ситуация меняется в лучшую сторону, - отметил министр. - За последние два года средний балл при поступлении в педвузы вырос на 4 балла.

Сергей Кравцов отметил, что все вузы, подведомственные Минпросвещения, обеспечены базовыми школами, студенты проходят обязательную предметную практику. Это необходимо, чтобы молодые учителя были максимально подготовлены к работе.

Кроме того, в будущем выпускники педвузов, возможно, будут сдавать демонстрационный экзамен, где будут оценивать их методическую подготовку, умение общаться с классом и родителями.

Комментарии

Станислав Смирнов, лауреат Филдсовской премии, учредитель и член попечительского совета Образовательного центра "Сириус":

- Школьным учителям и людям из университетов полезно обменяться идеями по преподаванию и популяризации математики. Первые смогут понять, как математическая теория связана с современной наукой и технологиями, что можно позаимствовать для преподавания. Когда учишь математике по школьным учебникам, создается впечатление, что всю ее закончили Эйлер и Гаусс 300 лет назад. Но сегодня в науке происходит много удивительного, и у учителей есть шанс стать ближе к этому миру. А эксперты из вузов смогут понять, как популяризировать современную математику и что сегодня интересно школьникам.

Максим Пратусевич, директор Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга:

- В школе нужно уделять внимание дискретной математике, теории алгоритмов. Центральным звеном в школе остается учитель: если он работает хорошо, то и дети учатся успешно. А задача педагогического сообщества - помогать ему, выпуская новые современные пособия, организовывая курсы повышения квалификации и интересные семинары, разгружая от бюрократической бессмыслицы, которой пока еще много в школе.