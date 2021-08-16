В ПФР напомнили об увеличении стажа медицинским работникам

У ряда медицинских работников, лечивших больных с коронавирусной инфекцией, есть льготы по начислению стажа, напомнили специалисты Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

Так, по действующим сегодня законам право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеет медицинский персонал, не менее 25 лет проработавший в сельской местности и поселках городского типа или не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа, либо только в городах.

Но постановлением правительства РФ от 6 августа 2020 года № 1191 установлен особый порядок исчисления периодов работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение. Отдельным категориям медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, периоды такой работы с 1 января по 30 сентября 2020 года учитываются в льготном порядке (день работы - как два дня). В стаж при этом идут и периоды нахождения на больничном, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков. И даже выходные дни включаются в соответствующий стаж, ведь медики в "красных зонах" трудились практически без отдыха.

Льготный стаж полагается медикам, работавшим в указанный отрезок времени в стационарах и поликлиниках, приходящим к пациентам на дом, осуществляющим перевозку больным с подозрением на COVID-19, проводящим различные медицинские исследования, и ряду других категорий.

При этом важно, что льготный стаж засчитают только работникам, которые трудились на постоянной основе в лечебных организациях и подразделениях.

При подсчете страхового стажа периоды работы медицинских работников подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, которые представляет работодатель. В связи с изменениями, внесенными в пенсионное законодательство, назначить пенсию медицинским работникам смогут не сразу, а по истечении определенного срока, который отсчитывается с момента приобретения необходимого стажа.