В Гаити жертвами землетрясения стали около 1300 человек

В Гаити продолжается разбор завалов после разрушительного землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в минувшую субботу. Число жертв, согласно последним данным, возросло до 1297. 5,7 тысячи человек пострадали, более половины из них потребовалась госпитализация. По данным посольства РФ в Каракасе, россиян среди них нет.

Как отмечают в агентстве гражданской защиты, мест в больницах уже не хватает, носилки с пострадавшими устанавливают прямо на улице. По словам премьер-министра Ариэля Анри, ситуация "драматическая". Он попросил население "не паниковать" и "оказывать поддержку" друг другу, а также удвоить меры предосторожности, поскольку могут быть повторные толчки (в воскресенье мощность такого составила 5,9 балла).

Ряд стран Латинской Америки выразили готовность помочь Гаити, где на месяц объявлено чрезвычайное положение. Венесуэла, Чили, Колумбия, Мексика и Доминикана уже направили самолеты с гуманитарной помощью (в общей сложности несколько десятков тонн). Речь идет о лекарствах, продуктах питания, средствах гигиены, питьевой воде и других предметах, в которых сейчас нуждаются люди. На месте работают спасатели из Колумбии, кубинские медики.

Как заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, из специального фонда выделено 8 миллионов долларов для поддержки Гаити. По его словам, эти средства потрачены на предметы и услуги первой необходимости для людей, затронутых землетрясением: медицинскую помощь, чистую воду, временные убежища и санитарно-профилактические мероприятия.