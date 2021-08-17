Речь Байдена назвали "одной из самых постыдных в истории США"

Wall Street Journal охарактеризовала выступление Байдена как "одно из самых постыдных в истории США со стороны главнокомандующего". Преодоление кризиса Байденом редакция издания сравнила с "падением Сайгона" - унизительным отступлением США, которое фактически положило конец войне во Вьетнаме, напоминая, что поспешная эвакуация из Кабула произошла всего через несколько месяцев после того, как президент пообещал, что американские войска покинут Афганистан "безопасным и упорядоченным образом". Издание утверждает, что даже меньшее присутствие американского воинского контингента в Афганистане могло бы "предотвратить разгром".

"Должен быть лучший способ, чем это бессмысленное безрассудное отступление, которое продало жизни миллионов простых афганцев и будет преследовать Запад в течение десятилетий, если не столетий, в будущем", - констатирует британское издание The Sun. Ведущий Fox News Уилл Кейн призвал Байдена уйти в отставку, охарактеризовав его телеобращение как "мастер-класс по двусмысленной речи". Издания в один голос пишут о том, как Байден буквально бежал от репортеров после телеобращения, предпочтя улететь догуливать отпуск в летнюю резиденцию американских президентов Кэмп-Дэвид, а не ответить на массу возникших к нему вопросов.

Байден продолжает подвергаться шквалу критики со стороны политиков двух американских партий. Конгрессмен-демократ и бывший ветеран ВВС США 54-летняя Крисси Хулахан сказала CNN, что прогресс боевиков "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) был удивительным, а Белый дом так и не внял многочисленным предупреждениям законодателей с Капитолийского холма. "Все произошло фактически наоборот. Мы забили тревогу, но наши ужасные предупреждения остались без внимания", - отметила Хулахан.

Законодатели обвинили Байдена в попытке "переложить вину на других", после того как президент США предпочел объяснить решение о выводе войск результатом сделки, заключенной Трампом с "Талибаном" в феврале 2020 года. Байден в своей речи утверждал, что после этого у него якобы "осталось два варианта: либо выполнить соглашение, либо задействовать американских солдат".

Элиз Мари Стефаник, американский предприниматель и политик, выступающая в качестве представителя США для избирательного округа 21 в Нью-Йорке, заявила, что американский народ "наконец увидел" Байдена таким, какой он есть, назвав его слабым, беспомощным лидером на посту президента Соединенных Штатов.

Республиканский конгрессмен, сенатор Линдси Грэм, входящий в число авторитетных политиков в Капитолии, заявил, что после "такой речи" Байден должен уйти с поста президента. "Речь Байдена была жалкой попыткой свалить вину и нервным анализом ситуации, которую он - и только он один - создал", - отметил Грэм.

По словам бывшего претендента на пост президента США, сенатора Теда Круза, выступление Джо Байдена было "безмерно разочаровывающим". "Вместо того, чтобы обвинять других, Джо Байден должен дать американскому народу реальное объяснение того, что быстро пошло не так в Афганистане", - заявил Круз.

Напомним, что в своем телеобращении Байден признал, что он был удивлен скоростью краха афганского правительства. Он сказал американцам, что "полностью поддерживает" свое решение о выводе войск, и не сожалеет об этом. Байден сказал, что США будут продолжать поддерживать афганский народ, продвигать региональную дипломатию и отстаивать права афганцев.

После этого телеобращения президента в очередной раз обвинили в том, что он "не обращает внимания" на террористические угрозы, которые талибы и другие группировки представляют для США. Сенатор Грэм сказал в интервью Newsweek: "Это лишь вопрос времени, когда "Аль-Каида" ( группировка запрещена в РФ - прим. ред.) возродится в Афганистане и станет угрозой для Америки и западного мира". Представители министерства внутренней безопасности тем временем опасаются, что причиной для атак иностранных террористических организаций может быть 20-я годовщина событий 11 сентября 2001 года.

Бывший президент Дональд Трамп призвал Байдена "с позором уйти в отставку" после того, как талибы взяли под свой контроль Афганистан.