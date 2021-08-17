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17.08.2021 10:26
Рубрика: Легковые авто

Особый порядок ввоза праворульных машин продлят на год

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Особый порядок ввоза в страну жителями Дальнего Востока подержанных праворульных автомобилей будет продлен до 3 декабря 2022 года. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, ФТС и МВД до 1 октября подготовить необходимый проект решения правительства.

Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
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Пока что временный порядок, разрешающий жителям ДВ раз в год ввозить такие машины для личного пользования без установленной системы ЭРА-ГЛОНАСС, действует до 3 декабря 2021 года.

По итогам посещения Хабаровского края глава кабинета министров также поручил Минздраву, Минстрою и Минфину совместно с правительством региона определить объем средств для завершения строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре и заложить финансирование в проекте бюджета на следующие три года. Возведение и оснащение медучреждения должно быть завершено к 1 сентября 2023 года.