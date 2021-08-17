Тело шестого погибшего при крушении Ми-8 извлекли из воды

Во вторник водолазы подняли со дна Курильского озера тело еще одного погибшего при крушении вертолета Ми-8. Как сообщили в пресс-службе камчатского главка МЧС, это одно из трех тел, найденных в фюзеляже затонувшего воздушного судна. В общей сложности из воды извлекли шесть погибших.

Напомним, что в выходные спасатели и военные с помощью специального оборудования смогли осмотреть кабину воздушного судна и найти там трех погибших и "черный ящик". Вчера удалось открыть створку вертолета, но из-за сильного волнения на озере операцию по подъему тел пришлось отложить. Сегодня работы возобновились.

На прошлой неделе при помощи глубоководного аппарата был найден корпус вертолета, который находится примерно в 500-х метрах от берега, на глубине 110 метров. В поисковой операции принимают участие спасатели, военные и сотрудники Кроноцкого заповедника.

Напомним, 12 августа вертолет Ми-8 местной авиакомпании "Витязь-Аэро" рухнул в Курильское озеро. На его борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Выбраться из затонувшей машины удалось двум членам экипажа и шести пассажирам.

По факту крушения расследуется уголовное дело.