В Екатеринбурге раскопали заброшенный довоенный бункер

В центре Екатеринбурга рядом с домами-памятниками во время работ обнаружили затопленный бункер. Там оказалось бывшее хранилище для угля.

- На месте находки работали энергетики. Они сняли четверть бетонной крыши подвала гидравлическим молотом, - сообщила в соцсетях общественная организация "Уральский хронотоп".

Внутри коммунальщики нашли изношенные трубы горячего водоснабжения. По данным автивистов, бункер не эксплуатируется и частично затоплен. Также неизвестно, кому он принадлежит сейчас.

- Бывшее хранилище для угля примыкает к третьему корпусу конструктивистского комплекса "Дома Уралоблсовета" на Малышева, 21. Он был построен в 1930 году. В подвале строения располагалась угольная котельная, которая отапливала все здания комплекса. В углехранилище вел отдельный вход, который за ненадобностью был заложен предположительно в конце 1980-х, - уточнили в организации.