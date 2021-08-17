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Побит рекорд по вычислению числа "Пи"

Фото: iStock
Фото: iStock

Швейцарские исследователи при помощи суперкомпьютера сумели побить мировой рекорд по исчислению знаменитого числа "Пи", обновив значение математической константы до 62,8 триллиона цифр.

Фото: Пресс-служба Томского политехнического университета
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Официальное заявление об обновлении мирового рекорда опубликовано на сайте Университета прикладных наук Граубюндена. Швейцарцы вернули себе титул мировых рекордсменов по точности исчисления числа "Пи".

Ранее рекорд также принадлежал местным математикам, но в 2019 и 2020 годах дважды был побит исследователями из США. Чтобы превзойти их достижение, швейцарцы использовали высокопроизводительный компьютер из Центра анализа данных, визуализации и моделирования (DAViS).

Прежний мировой рекорд насчитывал 50 триллионов цифр в значении математической константы. Теперь к ним прибавились еще 12,8 триллиона новых, ранее неизвестных математикам цифр после запятой. Последние десять известных цифр числа "Пи" теперь выглядят так: 7817924264.

В университете отмечают и то, что на вычисление нового значения константы команде DAViS потребовалось 108 дней и 9 часов. Тем самым она побила еще и рекорд по времени исследования. Новое значение было вычислено примерно в 3,5 раза быстрее, чем при установлении предыдущего мирового рекорда.

"Мы хотели достичь нескольких целей с помощью рекордной попытки, - говорит профессор Хайко Рельке, руководитель DAViS. - В ходе подготовки и выполнения расчетов мы смогли создать и обобщить множество ноу-хау и оптимизировать наши процессы. Теперь это приносит пользу нашим партнерам по исследованиям, с которыми мы совместно реализуем проекты, требующие большого объема вычислений в области анализа данных и моделирования".

Фото: pixabay.com
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Новое математическое достижение уже зарегистрировано, в настоящий момент рассматривается заявка о его включении в Книгу рекордов Гиннесса. Кстати, математики пока не раскрыли полное значение константы, а широкой публике презентовали только последние десять цифр. Полностью обновленное число "Пи" станет доступным после того, как достижение будет официально включено в Книгу рекордов Гиннесса.

"Расчет показал, что мы уже готовы к интенсивному использованию данных и вычислительной мощности в исследованиях и разработках, - говорит соавтор работы Томас Келлер. - Расчет также позволил нам осознать слабые места в инфраструктуре, такие как недостаточные резервные мощности".

В своем заявлении команда DAViS также утверждает, что полученный ею опыт вычислений может быть востребован в самых разнообразных сферах применения, например, для анализа РНК, моделирования гидродинамического потока и текстового анализа.

Напомним, число "Пи" - это математическая постоянная, равная отношению длины окружности к ее диаметру. Традиционно оно обозначается буквой греческого алфавита "π". Впервые так это число обозначил британский математик Уильям Джонс в 1706 году, но общепринятым оно стало после работ Леонарда Эйлера в 1737 году.

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Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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