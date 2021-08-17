Скарлетт Йоханссон вновь снимется с Биллом Мюрреем

Как уже давно юморят на профильных ресурсах, для своего нового фильма Уэс Андерсон решил собрать "их всех": к проекту, съемки которого уже начались в Испании, присоединилась Скарлетт Йоханссон, главный ньюсмейкер последних дней. Об этом сообщил THR.

Напомним, что в касте ленты уже имеется неизменный Билл Мюррей (с которым Йоханссон работала, в частности, над "Трудностями перевода"), Эдриан Броуди, Джейсон Шварцман, Тильда Суинтон, Том Хэнкс и Марго Робби.

Кого сыграет Йоханссон - пока неизвестно. Сюжет тоже неизвестен. И даже название.

Андерсон - режиссер и сценарист предприятия. Как ожидается, съемки могут быть закончены к концу сентября.

Ранее стало известно, что Disney свернул все проекты со Скарлетт на фоне её иска к студии.