Марго Робби снимется в новом фильме Уэса Андерсона с Хэнксом и Суинтон

Весьма неожиданная новость: австралийская актриса Марго Робби, знаменитая Харли Квинн, присоединилась к касту нового фильма Уэса Андерсона. Об этом сообщает THR.

Ранее стало известно, что в фильме, съёмки которого начнутся в августе в Испании, мы также увидим Эдриана Броуди, Тома Хэнкса и Тильду Суинтон.

О картине пока данных мало: ни сюжета, ни даже названия.

Последняя к этому моменту лента Уэса Андерсона, получившая у нас в прокате красивое название "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", была показана на минувшем Каннском фестивале. Премьера в России состоится 28 октября.

Ранее Джеймс Ганн рассказал о съёмках сцены нового "Отряда самоубийц", во время которых Марго Робби продемонстрировала чудеса акробатики.