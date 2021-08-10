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Марго Робби снимется в новом фильме Уэса Андерсона с Хэнксом и Суинтон

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    10.08.2021, 22:12
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Весьма неожиданная новость: австралийская актриса Марго Робби, знаменитая Харли Квинн, присоединилась к касту нового фильма Уэса Андерсона. Об этом сообщает THR.

Фото: Предоставлено UPI
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Ранее стало известно, что в фильме, съёмки которого начнутся в августе в Испании, мы также увидим Эдриана Броуди, Тома Хэнкса и Тильду Суинтон.

О картине пока данных мало: ни сюжета, ни даже названия.

Последняя к этому моменту лента Уэса Андерсона, получившая у нас в прокате красивое название "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", была показана на минувшем Каннском фестивале. Премьера в России состоится 28 октября.

Ранее Джеймс Ганн рассказал о съёмках сцены нового "Отряда самоубийц", во время которых Марго Робби продемонстрировала чудеса акробатики.

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