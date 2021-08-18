Haval готовится привезти в Россию новый брутальный внедорожник

Внедорожник Haval Big Dog должен появиться на российском рынке. Компания Great Wall Motor уже приступила к сертификации этой модели.

Как выяснил портал "Китайские автомобили", на данный момент процедура касается версий, собранных на заводе Юнчуань под Чунцином. Это одно из новейших производств Китая. Оно было открыто только в конце 2019 года - и сейчас здесь выпускают, в частности, пикапы GWM Poer для российского рынка. Ранее источники издания предполагали, что машина встанет на конвейер тульского завода Haval в 2023 году. Не исключено, что в Great Wall решили предварительно изучить спрос на модель с помощью импортируемых авто.

Напомним, в апреле компания уже привозила Big Dog в Россию в паре с другим внедорожником Wey Tank 300. Машины показывали дилерам бренда на конференции. Но никаких официальных заявлений на этот счет не последовало.

Фото: Пресс-служба Haval

По габаритам Haval Big Dog (это смешное название машине выбирали поклонники в ходе онлайн-опроса) почти совпадает с Haval F7: длина - 4620 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1780 мм, размер колесной базы - 2738 мм. Оснащается автомобиль полуторалитровым 169-сильным мотором с "роботом" и передним приводом, а версии 4x4 положен флагманский двигатель на 211 л.с. Цена в Китае - от 1,36 до 1,85 млн в пересчете на рубли.

Пока в линейке Haval в России представлен единственный внедорожник - H9, а также кроссоверы F7, F7x и Jolion. Кроме того, компания предлагает пикапы Great Wall Wingle 7 и Poer.