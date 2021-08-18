Haval готовится привезти в Россию новый брутальный внедорожник

Внедорожник Haval Big Dog должен появиться на российском рынке. Компания Great Wall Motor уже приступила к сертификации этой модели.
Как выяснил портал "Китайские автомобили", на данный момент процедура касается версий, собранных на заводе Юнчуань под Чунцином. Это одно из новейших производств Китая. Оно было открыто только в конце 2019 года - и сейчас здесь выпускают, в частности, пикапы GWM Poer для российского рынка. Ранее источники издания предполагали, что машина встанет на конвейер тульского завода Haval в 2023 году. Не исключено, что в Great Wall решили предварительно изучить спрос на модель с помощью импортируемых авто.
Напомним, в апреле компания уже привозила Big Dog в Россию в паре с другим внедорожником Wey Tank 300. Машины показывали дилерам бренда на конференции. Но никаких официальных заявлений на этот счет не последовало.
По габаритам Haval Big Dog (это смешное название машине выбирали поклонники в ходе онлайн-опроса) почти совпадает с Haval F7: длина - 4620 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1780 мм, размер колесной базы - 2738 мм. Оснащается автомобиль полуторалитровым 169-сильным мотором с "роботом" и передним приводом, а версии 4x4 положен флагманский двигатель на 211 л.с. Цена в Китае - от 1,36 до 1,85 млн в пересчете на рубли.
Пока в линейке Haval в России представлен единственный внедорожник - H9, а также кроссоверы F7, F7x и Jolion. Кроме того, компания предлагает пикапы Great Wall Wingle 7 и Poer.