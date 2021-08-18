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18.08.2021 06:18
Рубрика: Общество

Погода в Москве: Днем жара, вечером дождь, град и ураганный ветер

Текст: Ирина Огилько
В Москве 18 августа воздух прогреется до +29 градусов, но ближе к вечеру погода ухудшится. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным метеорологов, большую часть суток в столице будет сухая и жаркая погода. В утренние часы - около 19 градусов, после полудня до +29, облачно с прояснениями.

За двое суток в столице выпала половина месячной нормы осадков

В вечерние часы, начиная с 18:00, с запада приблизятся атмосферные фронты, которые принесут дожди, порывистый ветер (до 20 метров в секунду), а местами может пройти и град.

Как ранее рассказали в центре погоды "Фобос", выпасть за вечер среды и в ночь на четверг может до 30 миллиметров осадков, что составляет больше трети месячной нормы. А после дождя в Москве похолодает. Днем 19 августа уже не выше +23 градусов, временами также возможны дожди.

Кстати, максимально 18 августа воздух прогревался в 2010 году, тогда в столице столбик термометра поднялся до отметки +33,2 градуса.

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