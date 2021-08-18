На Камчатке извлекли из воды тела всех погибших при крушении Ми-8

Новости

Замена коммерческих займов бюджетными сэкономит Мордовии 1,1 млрд рублей 07:15
На форуме "Армия-2021" представят новую модель радиостанции "Азарт" 06:58
В Челябинске зафиксирован сильнейший выброс сероводорода 06:42
Вирусолог предупредил о неожиданном эффекте вакцинации от COVID-19 06:32
Аномальная жара в ряде регионов России продержится до конца недели 05:26
Ирландские археологи нашли в болоте 1600-летний деревянный языческий идол 05:06
США за один день вывезли из Афганистана более 1000 человек 04:10
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным 03:45
Глава СПЧ Фадеев оценил идею о сокращении рабочей недели в России 02:35
Вильфанд рассказал, когда в Москве спадет жара 01:55
Новая Зеландия ввела строгий карантин из-за одного случая COVID-19 01:20
В ВВС США подтвердили гибель людей в вылетевших из Кабула самолетах 00:43
"Монако" проиграл "Шахтеру" в первом матче квалификации Лиги чемпионов 17.08.2021
Испания предоставит временное убежище работавшим с ЕС афганцам 17.08.2021
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии 17.08.2021
Сирийская женщина погибла при обстреле турецкой артиллерии 17.08.2021
Фармацевту грозит более ста лет тюрьмы за продажу справок о вакцинации 17.08.2021
Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии 17.08.2021
Лавров рассказал, как моджахед хвалил советских военных 17.08.2021
СМИ: Белый дом впустую потратил время на подготовку эвакуации афганцев 17.08.2021
В военном самолете США в Кабуле уместились 640 человек 17.08.2021
Собянин рассказал о мерах безопасности в связи с ЧМ по пляжному футболу 17.08.2021
Девятилетняя москвичка не поступила в МГУ на бюджетное место 17.08.2021
Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В 17.08.2021
МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии 17.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
18.08.2021 06:09
Рубрика: Происшествия

На Камчатке извлекли из воды тела всех погибших при крушении Ми-8

Текст: Ольга Коваль

На Камчатке завершилась операция по подъему тел погибших в авиакатастрофе с Ми-8.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю/ТАСС
Внутри вертолета Ми-8 обнаружили трех погибших и "черный ящик"

"Благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты из воды тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере", - сообщил губернатор Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Теперь спасателям предстоит извлечь из воды воздушное судно.

"Это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что вертолет находится примерно в 500-х метрах от берега на 110-метровой глубине. Воздушное судно разломилось надвое. У него отломана хвостовая часть, а все остальное, в том числе кабина, целое.

Напомним, 12 августа вертолет Ми-8 местной авиакомпании "Витязь-Аэро" рухнул в Курильское озеро. На его борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Выбраться из затонувшей машины удалось двум членам экипажа и шести пассажирам. Семь туристов и командир воздушного судна погибли. По факту крушения расследуется уголовное дело.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Авиакатастрофы

Главное сегодня

Глава СПЧ Фадеев оценил идею о сокращении рабочей недели в России
Боррель: ЕС готов к диалогу с талибами, но не готов их признать
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным
В Гидрометцентре сообщили о существенном похолодании
В Челябинске зафиксирован сильнейший выброс сероводорода
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям