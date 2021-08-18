На Камчатке извлекли из воды тела всех погибших при крушении Ми-8

На Камчатке завершилась операция по подъему тел погибших в авиакатастрофе с Ми-8.

"Благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты из воды тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере", - сообщил губернатор Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Теперь спасателям предстоит извлечь из воды воздушное судно.

"Это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что вертолет находится примерно в 500-х метрах от берега на 110-метровой глубине. Воздушное судно разломилось надвое. У него отломана хвостовая часть, а все остальное, в том числе кабина, целое.

Напомним, 12 августа вертолет Ми-8 местной авиакомпании "Витязь-Аэро" рухнул в Курильское озеро. На его борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Выбраться из затонувшей машины удалось двум членам экипажа и шести пассажирам. Семь туристов и командир воздушного судна погибли. По факту крушения расследуется уголовное дело.