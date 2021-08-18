В Кирове нашли подтверждения гибели бойцов 311-й дивизии в начале войны

Исследователи боевого пути 311-й СД нашли документальное подтверждение о гибели большинства бойцов в первой же схватке с фашистами

Серия статей о бойцах 311-й стрелковой дивизии (СД), опубликованных в номерах "РГ-Недели" от 22 июня, 5 мая, 22 апреля 2021 года, а также 18 ноября 2020 года, вызвала широкий отклик общественности.

В надежде узнать хоть что-то о своих пропавших без вести родственниках в редакцию Нижегородского филиала "РГ" обратились несколько человек.

"Шафиков Хади родился 5 мая 1903 года в деревне Ирюк Малмыжского уезда Вятской губернии. Проживал в деревне Урнек названного сельсовета. Призван в ряды Красной армии 21 октября 1941 года, с ним рядом воевал в 311-й СД (предположительно в 1069-м стрелковом полку) его земляк из деревни Старый Ирюк. Погиб Хади 6 декабря 1941 года предположительно в боях за совхоз "Красный Октябрь". Место захоронения неизвестно. Семья получила извещение, что он пропал без вести. Считался без вести пропавшим до 1946 года, пока не пришел с фронта его земляк и не рассказал обстоятельства гибели. Сидели они вдвоем в одном окопе, и Хади решил перейти в другой окоп. Тут начался авиационный налет, и от прямого попадания бомбы от Хади ничего не осталось. Все это рассказал семье земляк из соседней деревни уже после войны. К сожалению, сын Хади Гаяз до самой своей смерти не смог вспомнить имя этого земляка", - пишет в "РГ" Мансур Шамсутдинов, директор музея колхоза "Зерновой" (Малмыжский район Кировской области).

С просьбой сообщить какие-нибудь сведения (если они есть) о Хади Шафикове мы обратились к Олегу Четверикову, исследователю боевого пути 311-й СД.

- Постараюсь помочь сотрудникам музея колхоза "Зерновой", - говорит Олег Четвериков. -Возможно, в архиве летописца 311-й СД Даниила Онохина отыщется какая-нибудь ниточка, связывающая с Хади Шафиковым. Захоронения бойцов 311-й, погибших в боях за совхоз "Красный Октябрь" в декабре 1941 года, находятся в селе Шум и местечке Эхново.

По убеждению Четверикова, кировчане, принявшие на себя удар в самом начале войны, совершили подвиг - об этом можно говорить на основании собранных поисковиками документов и свидетельств.

В августе 1941-го наскоро сформированная на Вятке 311-я СД (за исключением командного состава - его собрали со стороны) была за три дня уничтожена под Новгородом стремительно наступавшими частями группы армий "Север". На третий день боев командование 311-й СД заявило о безвозвратных потерях 8234 человек - 75 процентов штатной численности дивизии. На восьмой день штаб дивизии подвергся нападению немецких танков и едва сумел спасти документы и знамя дивизии.

- Документы об этих событиях все еще засекречены Министерством обороны, а в книге Даниила Федоровича Онохина "От Вятки до Эльбы" о них упоминается вскользь, - рассказывает Олег Четвериков. - И запрос общества, куда же пропали несколько тысяч кировчан, так и оставался без ответа. Извещение военкомата "пропал без вести" не могло удовлетворить осиротевших родственников. Оно бросало тень подозрения на семью: значит, подевался неизвестно куда, возможно, сдался в плен. Я беседовал со многими детьми и внуками солдат, всю жизнь прожившими с клеймом "пропавшего без вести" отца и деда. Глубоко в душе этих людей живет обида, что судьба так небрежно распорядилась жизнью их родственников, и горячее желание узнать правду о последних минутах жизни своего солдата. Во всех уголках Кировской области проживают семьи, которых коснулась эта боль. Теперь мы с полным правом можем утверждать: они погибли героями! В первой схватке с фашистами кировчане в абсолютном большинстве совершили настоящий подвиг.

Изучению всех обстоятельств битвы под Новгородом Четвериков с соратниками по поиску посвятили много лет, собрав десятки неизвестных ранее документов, найдя воспоминания оставшихся в живых участников событий, проанализировав статистическую картину потерь по 311-й дивизии, установив судьбы многих воинов, считавшихся без вести пропавшими в этой битве.

В частности, недавно поисковики нашли документы, проливающие свет на судьбу 1071-го стрелкового полка, формировавшегося в Котельниче и включенного в состав 311-й СД.

- Из четырех полков дивизии именно о котельничском мало что было известно, - говорит Олег Четвериков. - Ни списочного состава полка, никаких штабных документов не сохранилось. Даже командир полка майор Летучий числится пропавшим без вести. Но недавно в личном архиве Даниила Онохина я обнаружил письмо наиболее осведомленного участника тех событий - помощника начальника штаба 1071-го полка Константина Ивановича Фомина.

"Я первым из работников штаба прибыл в Котельнич, принял в полк 2900 рядовых и младших командиров и всех распределил по подразделениям", - пишет Фомин. Далее он вспоминает, что поздно вечером 16 августа 1941 года полк прибыл на станцию Чудово, разгрузился ночью, а утром получил приказ двигаться на Новгород. В полдень 17 августа на марше полк был накрыт немецкой авиацией - бойцы наспех заняли оборону. "После дикой бомбардировки нашего расположения из пяти помощников начальника штаба полка в живых остались двое", - свидетельствует Фомин.

18 августа полк вел жестокий бой, к вечеру 19 августа из всего личного состава осталось три группы по полсотни человек. Они пошли навстречу немцам. В этой контратаке, как сообщает Фомин, погиб и командир полка майор Летучий.

"Его адъютант лейтенант Сидоренко бежал около своего командира, размахивая гранатой. Это было за несколько минут до моего ранения, - пишет Фомин. - После боя 19 августа из всего штаба полка, кроме меня, никто не уцелел".

- Автор этих воспоминаний был эвакуирован с поля боя и санитарным поездом отправлен в госпиталь. Теперь становится понятно, почему геройски погибший майор Летучий считается без вести пропавшим. Из-за гибели всех работников штаба зафиксировать смерть командира 1071-го полка и подать о нем сведения в кадровый отдел армии было некому, - делает вывод Олег Четвериков. - Отыскать его тело на занятой врагом территории не представлялось возможным. Из воспоминаний Фомина следует, что 1071-й полк почти целиком был уничтожен во встречном бою с фашистами под Новгородом. Немногим счастливчикам удалось спастись, благодаря чему мы теперь знаем некоторые обстоятельства этой схватки. Они шли на верную смерть, честно выполняя свой воинский долг, а затем были зачислены в категорию "пропавших без вести".

Конечно, в той чрезвычайной ситуации не все оказались героями. Выявились и трусы, бросившие оружие. И членовредители, которые стреляли себе в ногу, чтобы имитировать пулевое ранение. И старшие командиры, которые трусливо бросили своих солдат на произвол судьбы...

Между тем

Более тридцати лет изучает историю первой битвы кировчан с фашистами под Новгородом командир поискового отряда Чудовского района Новгородской области Елена Марцинюк. На основании своего опыта она сделала вывод: "К сожалению, из-за деморализации командования дивизии, отсутствия как такового руководства боями дивизия и понесла тяжелые потери в эти дни. Но часть политруков и младших командиров не растерялись и вывели большие группы бойцов как на Ленинградский фронт, так и за реку Волхов".